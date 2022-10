Ostern

Ostern gibt es ohnehin schon wie in jedem Jahr ein verlängertes Wochenende. Von Karfreitag, der in diesem Jahr auf den 7. April fällt, bis Ostermontag am 10. April ist frei. Wer sich also schon ab dem 3. April freinimmt, hat mit vier beantragten Urlaubstagen zehn Tage am Stück frei.

Tag der Arbeit

Schlechte Nachrichten an Neujahr, gute am Tag der Arbeit: Der 1. Mai liegt in diesem Jahr optimal und fällt auf einen Montag. Das bedeutet: Entweder das verlängerte Wochenende genießen oder vom 2. Mai bis zum 5. Mai Urlaub einreichen, um der Arbeit insgesamt neun Tage fernzubleiben.