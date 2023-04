Leere Büros, fehlender Wohnraum, zu wenig Grün Wie machen wir unsere Städte wieder wohnlicher, Frau Keller?

SPIEGEL: Was meinen Sie?

Keller: Man wird noch froh sein über diese nicht ganz so enorme Dichte dort. Städtische Dichte sollte Grenzen haben. Ich glaube auch nicht, dass neue Hochhäuser die Lösung sind für eine Nachverdichtung von Städten, Sie bekommen da schnell ein vielschichtiges Problem, das das Leben in der Stadt unerträglich macht.

SPIEGEL: Welches?

Keller: Es heißt eben immer, die Hochhäuser würden wenig Bodenfläche in Anspruch nehmen, doch wir sehen nur, was über der Erde steht und nicht das, was unter der Erde gebaut wird, nämlich mehrere Parkgeschosse auf der gesamten Grundstücksfläche. Alle Grundstücke sind so gnadenlos unterbaut und ausgereizt in den Zentren und verstärken damit die Aufheizung der Stadt, den Heat Island Effect. Zugleich erleben wir auch mehr Starkregen als früher, der in einem schon heute dramatischen Ausmaß Keller und Erdgeschosse flutet, weil in vielen Gegenden das Wasser nicht mehr abfließen kann. Statt über Verdichtung nachzudenken, sollten wir über nicht unterbaute Flächen nachdenken, auf denen gesunde Pflanzen wachsen können, die noch etwas zur CO₂-Reduktion in Städten beitragen.

SPIEGEL: Aber welche Gebäudehöhe ist denn noch vertretbar?

Keller: Was mehr als sieben Geschosse hat, ist aus meiner Sicht nicht wirklich effizient – in vielerlei Hinsicht. Und es hilft auch nicht, höhere Bauten mit etwas Begrünung ausgleichen zu wollen. Da lügen wir uns in die Tasche. Auch Landschaftsarchitekten können nicht zaubern.

SPIEGEL: Aber was wäre denn dann zu tun, um die Städte wohnlicher zu machen und mit mehr Wohnraum auszustatten?

Keller: Wir vergessen in der Debatte gern die Mobilität. Nach wie vor wollen alle mit ihrer Kiste durch die Stadt fahren. Solange sich das nicht verändert und wir nicht mit Carsharing oder durch andere Maßnahmen weniger Autos in die Stadt lassen, können wir uns viele Diskussionen ersparen. Und das hat nichts damit zu tun, ob ich den idyllischen Altstadtkern autofrei mache, das reicht nicht. Solange wir diese Mobilitätsdiskussion nicht führen, machen wir uns etwas vor. Weniger Autos aber würde heißen, wir hätten unglaublich viel Platz für mehr Grün zu Verfügung.

SPIEGEL: Weil man auch gleich die Straße abschaffen würde?

Keller: Würden weniger Autos fahren, würde uns auffallen, wie überdimensioniert der Raum ist, den Straßen und Parkplätze in den Städten einnehmen. In einer Stadt wie München entfallen rund 17 Prozent des öffentlichen Raums auf Straßen und Parkplätze. Wenn man einen Bruchteil davon umnutzen würde, für Grünflächen, für soziale Nutzungen, dann hätten wir alle viel gewonnen.