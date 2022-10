Büroarchitektur Ist das Kunst, oder soll ich hier arbeiten?

»Be more human (and in doubt) be more dog« steht dann auch auf der Fassade des Bürokomplexes. Der hat einige Transformationen hinter sich: Clive Wilkinson Architects gestalteten in den 90er-Jahren eine sehr offene Arbeitsumgebung – mit einer Bar aus Surfbrettern, einem Indoor-Basketballplatz und dem »Chaya Playa Park«, in dem man barfuß durch Sand gehen konnte. 2018 wurde der Komplex durch das Team von Spatial Affairs Bureau renoviert. Sie versahen das Gebäude mit modularem Mobiliar, das sich den wechselnden Bedürfnissen der Belegschaft anpasst.