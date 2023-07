Büros im Wandel »Miete die Hälfte, mach es doppelt so geil«

SPIEGEL: Aber letztlich geht es doch um Arbeit. Nicht um Wellness.

Ayoub: Klar, ein gutes Büro ist ein Ort des Wirs, keine Kirmes. Es muss keinen Eventcharakter haben. Aber warum nicht einen Teamraum haben, in dem auch mal ein Yogakurs angeboten wird? Räume können magnetisch wirken, wenn sie gut gemacht sind. Viele gehen schon deshalb gern ins Büro, weil sie zu Hause einfach nicht so gute ergonomische Sitzmöbel haben. Und kein so gutes Licht.

SPIEGEL: Geben Unternehmen für die Büroausstattung mehr Geld pro Mitarbeiter aus als früher?

Ayoub: Wir merken oft: Wenn Mietverträge auslaufen, gehen Unternehmen in bessere Lagen und machen die Ausstattung besser, aber mieten dafür weniger Fläche an. Kurzgefasst: Miete die Hälfte und mach es doppelt so geil. Aber dadurch, dass im Schnitt nur noch die Hälfte der Belegschaft in Präsenz im Büro ist, sind die Kosten pro Nutzer unterm Strich ähnlich.