Eigentlich ging es dem Piloten aus Nürnberg nur darum, dass seine Versetzung ins italienische Bologna für rechtswidrig erklärt wird. Das hat er mit seiner Klage durch alle deutschen Arbeitsgerichtsinstanzen zwar nicht erreicht. Aber er sorgte in Erfurt für ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts, das sehr viele Arbeitnehmer in Deutschland betreffen kann – vor allem, wenn sie in einem Unternehmen beschäftigt sind, das weltweit agiert.