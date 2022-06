Es geht nur zusammen: Betriebsratsvorsitzende können nicht im Alleingang eine Betriebsvereinbarung abschließen. Kommt eine Vereinbarung so zustande, ist sie auch dann unwirksam, wenn die restlichen Betriebsratsmitglieder den Vorsitzenden hätten gewähren lassen, entschieden die Richter am Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt (Aktenzeichen: 1 AZR 233/21). Laut Betriebsverfassungsgesetz handele der Betriebsrat immer als »Kollegialorgan«.