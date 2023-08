Wie öffentlich oder privat sind verletzende Äußerungen in geschlossenen Chatgruppen? Kommt ganz auf den Kontext an, sagen die höchsten deutschen Arbeitsrichter.

Bei sexistischen oder rassistischen Äußerungen droht die Kündigung

Denn: Mitglieder geschlossener Chatgruppen können bei rassistischen Äußerungen oder Beleidigungen von Arbeitskollegen nur im Ausnahmefall auf den Schutz durch Vertraulichkeit setzen. Ihnen kann eine außerordentliche Kündigung drohen, wenn menschenverachtende Pöbeleien öffentlich werden, entschied das Bundesarbeitsgericht in Erfurt (Aktenzeichen: 2 AZR 17/23 ) im Fall einer WhatsApp-Gruppe bei der Tui-Tochter Tuifly in Niedersachsen.



Bis zu sieben befreundete Arbeitskollegen einer Fluggesellschaft, darunter zwei Brüder, bildeten über Jahre eine WhatsApp-Gruppe und tauschten fleißig Nachrichten über ihre privaten Smartphones aus. Darunter wüste Beschimpfungen gegenüber Vorgesetzten. Der Chat gelangte zunächst an den Betriebsrat und dann an den Personalchef.