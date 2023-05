Weniger Lohn für die gleiche Arbeit: Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt hat die gängige Tarifpraxis in der Leiharbeit, niedrigere Löhne zu zahlen als einer Stammbelegschaft, bestätigt (Aktenzeichen: 5 AZR 143/19 ).



Die geltenden Tarifverträge in der Leiharbeit würden nicht dem EU-Recht widersprechen, begründete der Fünfte Senat seine Entscheidung. Damit unterlag eine befristet beschäftigte Leiharbeitnehmerin aus Bayern auch in der dritten Instanz mit ihrer Klage. Es seien wirksame Regelungen getroffen worden, um von Gleichstellungsgrundsatz abweichen zu können, begründeten die Richter in Erfurt.



»Das BAG hat sich – zunächst wenig überraschend – der Entscheidung des EuGH angeschlossen. Es verlangt, dass eine Abweichung vom Gleichstellungsgrundsatz nur zulässig ist, wenn sogenannte Ausgleichsvorteile vorgesehen sind, die als Kompensation für ein geringeres Entgelt gewährt werden«, sagt Alexander Bissels, Partner und Fachanwalt für Arbeitsrecht von der Wirtschaftskanzlei CMS.