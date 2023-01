Wegen einer geänderten Rechtssprechung zum Verfall von Urlaubsansprüchen in den vergangenen Jahren räumte das Gericht für Altfälle eine Übergangsfrist von 2018 bis 2021 ein. Normalerweise beginnen die Fristen am Ende des Kalenderjahres, in dem Urlaubsansprüche strittig sind. 2019 hatte das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass Arbeitgeber verpflichtet sind, über das Recht auf Urlaub zu informieren. Tun sie das nicht, bleibt der Anspruch auf Urlaub bestehen.