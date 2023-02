Entscheidung gilt ab sofort

Dennoch: Dass die Arbeitszeit nachgehalten werden müsse, gelte ab sofort, so die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts (BAG) in Erfurt, Inken Gallner. Das sei unabhängig von der geplanten Änderung des Bundesarbeitszeitgesetzes durch das sogenannte Stechuhr-Urteil des Bundesarbeitsgerichts aus dem September 2022 entschieden, sagte Gallner bei der Vorlage des BAG-Jahresberichts in Erfurt.