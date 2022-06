Ist schwarze Kleidung für Trauerredner und Bestatterinnen Dienstkleidung? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Richterinnen und Richter am Bundesfinanzhof – und kamen zu einem klaren Urteil. Selbst wenn das Tragen schwarzer Kleidung von den Trauernden erwartet werde, handle es sich doch um bürgerliche Kleidung, so die Richter in ihrem Urteil. Deren Kosten könnten selbst dann nicht von der Steuer abgesetzt werden, wenn sie nur bei der Berufsausübung getragen wird, hieß es weiter.