Reiner Klingholz kennt das Leben auf dem Land. 25 Jahre lang lebte der heutige Leiter des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung auf einem Resthof in Schleswig-Holstein, für die Arbeit pendelte er nach Hamburg. Nun hat Klingholz gemeinsam mit Kollegen ein Phänomen untersucht, das manche als Stadtflucht bezeichnen - immer mehr Menschen kehren der Großstadt den Rücken und ziehen hinaus in die Provinz.

Sie tun es dem Wissenschaftler gleich - und doch ist etwas neu: "Menschen sind schon immer von der Stadt aufs Land gezogen", sagt Klingholz. "Aber das hier ist anders." Denn die Menschen nehmen ihre Arbeit einfach raus mit aufs Land. Die Digitalisierung macht es möglich.

Für eine vom Wirtschaftsministerium geförderte Studie, die dem SPIEGEL exklusiv vorliegt, hat Klingholz 19 Projekte in der ostdeutschen Provinz identifiziert, für die sich Städter zusammengeschlossen haben. Gemeinsam haben sie sich für das Landleben entschieden.

Wer zieht aufs Land?

Es sind die Jungen, die Kreativen, die zurzeit die Stadt verlassen. Ein virtuelles Kennenlernen gehöre bei den meisten Projekten vorab dazu - so könne man genau abstimmen, welche Vorstellung die unterschiedlichen Parteien vom Leben auf dem Land hätten. "Sie ziehen in Klumpen raus aufs Land", so drückt Klingholz das aus. Wichtig sei ihnen, die Gesellschaft der Stadt mit hinaus zu tragen, Freunde, Bekannte oder Kollegen einfach mitzunehmen.

In der Stadt haben diese Menschen digital gearbeitet, etwa als Journalistin, Berater oder Projektleiterin. Sie sind nicht an einen Ort gebunden, um ihre Arbeit zu verrichten - oder ohnehin viel dafür unterwegs. Vom Landleben versprechen sie sich Entspannung, Ruhe und viel Platz für sich selbst und die Kinder.

Wohin zieht es die neuen Landbewohner?

Die Studie untersuchte ausschließlich Projekte in den ostdeutschen Bundesländern. Oft sind es alte, verlassene Gehöfte oder DDR-Bauten, die die Städter hier wieder herrichten. Gemeinschaftliches Leben steht im Vordergrund: Co-Working Spaces sind meist Teil des Konzepts, häufig tragen die neuen Landbewohner die urbane Infrastruktur in die Provinz, gründen Cafés, Restaurants oder Kitas.

"Eine unserer Erkenntnisse ist, dass Großstädter auch dann in der Nähe der Städte bleiben, wenn sie aufs Land ziehen", sagt Klingholz. Steigende Mieten und Verdichtung in den Metropolen treiben sie hinaus aufs Land, doch es lässt sich ein deutliches Muster erkennen: Rund um die Hauptstadt finden sich die meisten Projekte. Auch Leipzig und Umgebung ist bei den Digitalarbeitern beliebt. Pendeln gehört für viele gerade in der Anfangszeit noch dazu, zeigt die Studie.

SPIEGEL ONLINE Karte: Co-Working Spaces Ostdeutschland

Woher kommt die neue Landlust?

Neu ist das Phänomen nicht: Schon immer zogen vor allem junge Familien raus aus der Stadt. Neu ist die Sehnsucht nach dem Leben auf dem Land in Verbindung mit der digitalen Arbeit.

"Die Städter, die hinaus ziehen, wollen das Beste aus beiden Welten vereinen", sagt Klingholz. Die Ruhe, der Platz, die grüne Landschaft, das alles bietet die Provinz von sich aus. Den Rest bringen die neuen Einwohner selbst mit.

Ist das die Trendwende?

Die Digitalarbeiter können die Landflucht statistisch kaum ins Gegenteil verkehren. "Das ist eine zarte Pflanze", sagt Klingholz. Die Arbeitsplätze aber entstünden weiterhin in den Städten - und dorthin zögen auch die Menschen weiterhin.

Trotzdem machten die neuen Landbewohner die Provinz attraktiver. Denn sie zeigten: Das, was lange keinen Wert hatte, ist plötzlich wieder attraktiv.

Wie viele der Projekte scheitern?

Auf diese Frage hat Klingholz eine klare Antwort: "Weniger, als man denken könnte." Meist seien die Teilnehmer gut vorbereitet und hätten sich sehr genau überlegt, worauf sie sich einlassen. Auch das ist laut der Studie der Digitalisierung geschuldet - Erfahrungsberichte anderer Stadtflüchtiger seien schließlich online verfügbar.