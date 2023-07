Elena, 37, fragt: »Manchmal verstehe ich unseren Vorstand nicht mehr. Er startet ein Change-Programm nach dem anderen, viele davon laufen parallel. Mal geht es um eine neue Organisationsstruktur, dann um Lieferketten, Qualität, Diversität und so weiter. Von uns Abteilungsleitern wird erwartet, dass wir all diese Änderungen mühelos umsetzen. Doch ganz ehrlich: Es ist super mühevoll und ich komme nicht mehr hinterher. Was soll ich tun?«