»Es ist Büro, aber es ist auch Familie«

In den Polizeidienst will Winkler nicht mehr zurück, obwohl er den Kontakt zu seinen Kollegen schätzt und vieles an seinem ursprünglichen Beruf mag, wie er sagt. Als Mitglied in der sogenannten Verhandlungsgruppe habe er mehr als 60 oft belastende Einsätze erlebt, in denen es darum ging, Geiselnahmen oder andere bedrohliche Situationen in den Griff zu bekommen. »Ich habe die ja nicht heilen können, sondern nur die Lage entschärft«, sagt er. Einen Ausgleich fand er in der Präventionsarbeit: Von Radfahrprüfungen für Kinder bis zur Enkeltrick-Aufklärung für Senioren. Mit der Übernahme der Lore hat er aber ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen. Und endlich Luft dafür, seine anderen Leidenschaften zu verfolgen: Winkler interessiert sich für Finanzthemen, investiert in Aktien – und hat die Kunst für sich entdeckt: Jede Woche, erzählt er, male er jetzt ein Ölbild und bekomme »viel Lob« dafür.