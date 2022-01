Coming-out als CEO Mein Weg als Topmanager, vom Mann zur Frau

Caroline Farberger steht an der Spitze einer Versicherungsfirma, als sie sich als trans Frau outet. Hier erzählt sie, warum sich Kolleginnen in ihrem Team früher unwohl gefühlt haben – und was sie heute anders macht.

Ein Interview von Franca Quecke