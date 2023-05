750 Quadratmeter in Innenstadtlage an der Lister Meile hat der Coworking-Space: Drei größere Sporträume, sechs Kosmetikkabinen und den Großraum-Frisiersalon. Auch einige ungewöhnliche Dienstleister mieten sich hier regelmäßig ein: »Abnehmen im Liegen« etwa, ein Lizenzgeschäft, das verspricht mit Strom, Ultraschall und Wärme Fettzellen den Garaus zu machen; oder eine »zertifizierte Spezialistin«, die »natürliche Lösungswege der Haarwuchsaktivierung« anbietet.

»Die Suche nach geeigneten Räumen in Hannover hat bestimmt zwei Jahre gedauert«, erinnert sich Silke Tabel. »2019 waren wir dann endlich soweit – und dann kam die Pandemie. Wir haben im Sommer 2020 trotzdem eröffnet, mitten in der Coronazeit.« Das Projekt sei ein komplett neuer Ansatz. »Für Büroberufe gibt es ja schon seit über 30 Jahren Coworking-Spaces. Für Dienstleister nicht. Wir haben das von Anfang an auch als offenen Lernprozess verstanden. Meine Aufgabe in der Anfangszeit war, zu recherchieren, was die einzelnen Berufe brauchen. Welche Dienstleistungen bieten Kosmetikerinnen an? Was brauchen die an Apparaten? Was wollen Friseurinnen zusätzlich zu den Geräten haben, die jede selbst mitbringt? Zum Teil sind das dann nur Kleinigkeiten, die aber wichtig sind: Kosmetikerinnen etwa brauchen eine Klingenbox, um ihre Skalpelle für die Fußpflege sicher und hygienisch aufbewahren zu können.«