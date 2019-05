Rätsel der Woche Das Lebkuchenproblem aus der Abi-Prüfung

Anfang der Woche diskutierte halb Deutschland über das Niveau des Mathe-Abiturs - und es ging kontrovers zu. Während sich die Schüler über unverständliche Aufgaben und fehlende Zeit beschwerten, warf ihnen der eine oder andere aus der älteren Generation vor, schlicht zu wenig gelernt zu haben.

Es wird wohl noch ein paar Tage dauern, bis es halbwegs seriöse Einschätzungen darüber gibt, wie schwer das schriftliche Mathe-Abitur in Ländern wie Bayern und Sachsen-Anhalt tatsächlich war. Denn erst wenn klar ist, wie die Punkteverteilung über alle Schüler aussieht, wird man die Ergebnisse des Jahres 2019 mit den Vorjahren vergleichen können.

In der Zwischenzeit können Sie sich selbst an einer der Aufgaben versuchen, die viele Abiturienten aus Bayern am vorvergangenen Freitag bearbeiten mussten. Sie stammt aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeitsrechnung und erfordert keine höhere Mathematik. Es ist die allererste Aufgabe aus dem Bereich Stochastik - und sie dürfte daher eigentlich auch nicht sonderlich schwer sein.

Können Sie das Lebkuchenproblem lösen? Hier kommt der leicht gekürzte Originaltext aus dem Prüfungsbogen: