Rätsel der Woche Das rotierende Fünfeck

Regelmäßigen Fünfecken begegnen wir im Alltag nicht so oft. Das wohl bekannteste Objekt mit dieser Geometrie ist das Verteidigungsministerium der USA in Washington - auch bekannt als Pentagon.

Das regelmäßige Fünfeck in dieser Aufgabe wird aus gestreiftem Papier geschnitten. Anschließend drehen wir das Fünfeck immer wieder um 34 Grad nach links (gegen den Uhrzeigersinn). Und zwar so lange, bis das Fünfeck genau in den Ausschnitt passt, der durch das Herausschneiden im Papier entstanden ist.

Folgende zwei Fragen gilt es zu klären:

1) Wie oft müssen Sie das Fünfeck um 34 Grad nach links drehen, bis es sich genau in die Lücke einfügt?

2) In welcher Lage befindet sich das Fünfeck dann?