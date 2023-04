Die Ausmaße von Spielfeldern im Sport sind sehr verschieden. Vergleichsweise klein ist ein Volleyballfeld, beim Fußball ist eine Länge von 100 Metern üblich.

Nicht in jeder Sportart sind Länge und Breite einheitlich geregelt. Beim Basketball etwa unterscheiden sich die Spielfelder der US-Profiliga NBA von denen in Europa. Im Fußball sind zumindest in den unteren Ligen Variationen bei Länge und Breite erlaubt.