Rätsel der Woche Das Wettrennen der Tiere

Der Vorsprung beträgt 67,5 Meter.

Die naheliegende Antwort lautet 20 + 50 = 70 Meter. Das ist jedoch leider falsch.

Stellen wir uns vor, die drei Tiere wären gemeinsam gestartet. Wenn der Hase das Ziel erreicht, liegt der Hund 20 Meter dahinter. Der Hund hat also in der Zeit, die der Hase für 400 Meter braucht, 380 Meter zurückgelegt. Der Rückstand der Katze zum Hund ist in diesem Moment kleiner als 50 Meter. Denn erst, wenn der Hund 400 Meter geschafft hat, beträgt sein Vorsprung 50 Meter.