Sind die Babyboomer, also diejenigen, die Mitte der Fünfzigerjahre bis Mitte der Sechzigerjahre geboren worden sind, in Unternehmen zukünftig nicht mehr gefragt? Dax-Konzerne wie SAP, Bayer oder Volkswagen wollen sich laut der Nachrichtenagentur AFP teilweise von älteren Beschäftigten trennen, weil sie nicht die erforderlichen Fähigkeiten hätten, die in Zeiten der Digitalisierung gebraucht würden.

Mit großen Abfindungs- und Frühverrentungsprogrammen wollen die Unternehmen Tausende ältere Mitarbeiter loswerden, wie verschiedene Medien berichten.

Ökonom Enzo Weber widerspricht: Viele Unternehmen seien angesichts des Fachkräftemangels auf ältere Arbeitnehmer angewiesen.

SPIEGEL ONLINE: Herr Weber, gibt es bald keine älteren Mitarbeiter mehr in Unternehmen?

Enzo Weber: Der Trend insgesamt geht eindeutig in die andere Richtung: Im Zuge des demografischen Wandels werden wir immer mehr ältere Beschäftigte in Unternehmen haben. Die Erwerbsquoten der Älteren steigen, die Entlassungsquoten sinken insgesamt stark, mittlerweile auf ein Rekordtief seit der Wiedervereinigung. Viele Unternehmen versuchen, ältere Beschäftigte selbst dann noch zu halten, wenn diese eigentlich schon Rentenansprüche haben.

SPIEGEL ONLINE: Älteren Mitarbeitern wird häufig unterstellt, kaum digitale Kompetenzen zu haben.

Weber: In manchen Fällen kann es schon sein, dass bestimmte Kompetenzen von älteren Beschäftigten heute eher weniger gefragt sind.

SPIEGEL ONLINE: Warum ist es dann so wichtig, ältere Beschäftigte zu halten?

Weber: Der demografische Wandel wird dazu führen, dass die Arbeitnehmerschaft immer weiter altert. Daher ist es ganz entscheidend, das Potenzial von älteren Beschäftigten aktiv zu nutzen.

SPIEGEL ONLINE: Wie kann das gehen?

Weber: Unternehmen und Arbeitsmarktpolitik können dazu viel beitragen, wenn die digitalen Kompetenzen der Babyboomer weiterentwickelt oder Arbeitnehmer in benachbarte Bereiche mit Fachkräfteengpässen vermittelt werden, anstatt sie vorzeitig in Rente zu schicken.

SPIEGEL ONLINE: Wie können Unternehmen ältere Beschäftigte noch bei sich halten?

Weber: Bei den Angeboten, die gemacht werden, geht es in erster Linie nicht um mehr Geld, sondern um kürzere und flexiblere Arbeitszeiten - das ist das, was sich viele ältere Beschäftigte wünschen.

SPIEGEL ONLINE: Welche Unternehmen leiden am meisten unter dem Fachkräftemangel?

Weber: Kleine Unternehmen haben die größten Engpässe an Fachkräften, das betrifft gerade Berufe im sozialen und gesundheitlichen sowie im technischen Bereich. Die Betriebe wissen: Wenn sie neu einstellen müssen, dann wird das schwierig, es dauert lange und es wird teuer. Das versuchen sie, so weit wie möglich zu vermeiden.