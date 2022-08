Annika, 39 Jahre, Sachbearbeiterin, fragt: »Eine langjährige, immer sehr zuverlässige Kollegin ist vor einigen Monaten an einer Depression erkrankt und ausgefallen. Jetzt ist sie stundenweise zurück. Doch sie ist immer noch nicht die Alte, macht Flüchtigkeitsfehler, vergisst Sachen, fängt mindestens einmal am Tag an zu weinen. Einerseits will ich ihr helfen, sie unterstützen und bügle ihre Fehler so gut es geht aus. Aber das kann ich auf Dauer nicht leisten, ich gehe manchmal schon nicht mehr ans Telefon, wenn sie anruft, aus Angst, dass sie mich jetzt wieder eine halbe Stunde vollheult. Aber ich kann das ja nicht ansprechen, oder?«