Wir machen nun eine Fallunterscheidung und beginnen mit dem einfachen Fall:

In einem Stapel kommt eine Farbe fünfmal oder häufiger vor.

Dann müssen wir höchstens fünf Karten tauschen, bis in diesem Stapel alle zehn Karten dieselbe Farbe haben. Übrig bleiben zwei Stapel, in denen nur noch die zwei anderen Farben vorkommen. Im ungünstigsten Fall sind beide Farben in beiden Stapeln je fünfmal vorhanden. Wir benötigen deshalb maximal fünf weitere Schritte, bis auch diese beiden Stapel einfarbig sind. Insgesamt sind deshalb höchstens zehn Schritte nötig.

Nun zum zweiten Fall:

Die maximale Anzahl der Karten einer Farbe beträgt in allen drei Stapeln vier.

Wir müssen dann in jedem Fall sechs Karten tauschen, bis der erste Stapel einfarbig ist. Wenn in den zwei anderen Stapeln die verbleibenden zwei Farben dann je fünfmal auftreten, wären fünf weitere Schritte nötig, insgesamt also elf. Doch wir können diese Konstellation verhindern, wie wir gleich sehen werden. Teils benötigen wir sogar insgesamt nur neun Schritte.