Rätsel der Woche Der kürzeste Weg zum Honig

Die Biene am Punkt A will zum Punkt B krabbeln, wo sich der Honigtropfen befindet. Auf ihrem Weg muss die Biene an einem Punkt C auf der oberen Rechteckseite vorbeikommen, welche die Oberkante des Glases repräsentiert. An der Oberkante wechselt die Biene von der Außen- auf die Innenseite des Glases.

Wir suchen also den kürzesten Weg von A über C nach B. Diesen finden wir ohne komplizierte Berechnungen, indem wir den Punkt B an der oberen Seite des Rechtecks spiegeln und den Punkt B' erhalten. Der Weg von A über C nach B ist wegen der Spiegelung genauso lang wie der Weg von A via C nach B'.