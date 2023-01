Ein Fußballer läuft die Seitenauslinie entlang Richtung gegnerische Hälfte. Er will den Torwart mit einem Schuss vom Rande des Spielfelds überraschen und sucht dafür den optimalen Punkt. Der Spieler will dann schießen, wenn ihm das Tor unter einem größtmöglichen Winkel erscheint – also wenn der Winkel zwischen linkem Pfosten, dem Ball und dem rechten Pfosten möglichst groß ist.