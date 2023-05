n = (15.625n 6 + 11.529)/1024

n = 15n 6 + 11 + (265n 6 + 265)/1024

n = 15n 6 + 11 + x

Wir bezeichnen den Term ganz rechts mit x. Die Zahl x muss zwingend ganzzahlig sein, damit auch n ganzzahlig ist. Damit haben wir eine neue diophantische Gleichung:

x = (265n 6 + 265)/1024

1024x = 265n 6 + 265

n 6 = 3x - 1 + 229x/265

Damit n 6 ganzzahlig ist, muss 229x/265 ganzzahlig sein. Weil 229 eine Primzahl ist, muss x ein Vielfaches von 265 sein. Also gilt:

x = 265k (wobei k ganzzahlig ist)