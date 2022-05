Ein Güterzug transportiert Erz vom Hamburger Hafen zu einer Stahlhütte in Salzgitter. Die 40 Waggons wiegen zusammen 5700 Tonnen. Sie sind unterschiedlich schwer.

Wenn die ersten drei Waggons die Massen a, b und c haben, muss der vierte Waggon wieder die Masse a besitzen, damit die Masse von drei aufeinanderfolgenden Waggons sich nicht ändert. Waggon 5 hat deshalb Masse b, Waggon 6 Masse c und bei Wagen 7 beginnt es wieder mit Masse a.

Die Massen a, b, c folgen also in dieser Reihenfolge immer wieder aufeinander – und zwar 13 Mal bis zum Waggon 39. Die ersten 39 Waggons sind deshalb 13*430 = 5590 Tonnen schwer. Waggon 40 hat wieder die Masse a. Weil der Zug insgesamt 5700 Tonnen wiegt, gilt

a = 5700 - 5590 Tonnen

a = 110 Tonnen und

b + c = 430 Tonnen - a

b + c = 320 Tonnen.

Die Wagen in der Mitte haben die Nummern 20 und 21. Sie haben deshalb die Massen b und c. Daher ist 320 Tonnen die gesuchte Lösung.