»Kannst du die neun Steine in drei Gruppen aufteilen, so dass die Summe der Zahlen in jeder der drei Gruppen gleich ist?«

»Ja«, antwortet Marvin.

»Und klappt eine solche Aufteilung auch mit vier Gruppen, so dass die Summe der Zahlen in jeder der vier Gruppen gleich ist?«