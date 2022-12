Die Bluse hat 31 Euro und 63 Cent gekostet.

Bei der Lösung dieses Zahlenproblems kann man sich schnell in komplizierten Modulo-Berechnungen verlieren. Einen eleganten Lösungsweg hat Martin Gardner in seinem Buch »My best Mathematical and Logical Puzzles« vorgestellt. Gardner hatte die Aufgabe selbst auf einem mathematisch vergleichsweise anspruchsvollen Weg gelöst. Doch die Leserinnen und Leser seiner Kolumne im »Scientific American« schickten ihm eine cleverere Variante, die mit elementarer Mathematik auskommt. Der Trick dabei: Die Werte für Cent und Euro werden separat betrachtet.