100 + 900

200 + 800

300 + 700

400 + 600

500 + 500

Im nächsten Schritt halbieren wir den größeren der beiden Quader, was problemlos in der Mitte bei der Länge 5 möglich ist. Durch das Halbieren stellen wir sicher, dass der größere der beim Halbieren entstandenen Quader so klein wie möglich ist.

Wir erhalten so folgende Varianten:

100 + 450 + 450

200 + 400 + 400

300 + 350 + 350

400 + 300 + 300

500 + 250 + 250

Wir sehen beim Blick über die fünf Varianten – der jeweils größte Quader ist fett hervorgehoben –, dass 350 die gesuchte Lösung ist.

Eine Anmerkung zur Lösung: Wären auch Quader mit Kantenlängen erlaubt, die nicht ganzzahlig sind, ließe sich der Würfel in drei exakt gleich große Quader mit einem Volumen von 333,33... aufteilen. Dies wäre dann auch das kleinstmögliche Volumen für die größten Quader.