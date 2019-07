Altes Konzept reloaded Deutsche Bahn will wieder Werkswohnungen bauen

Der größte deutsche Staatskonzern hat eine "Wohnraumoffensive" gestartet: Die Deutsche Bahn will ihren Mitarbeitern künftig dabei helfen, bezahlbaren Wohnraum zu finden - und sie will selbst Wohnungen bauen.

Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, haben die Eisenbahner vor allem in den Städten Probleme, eine passende Unterkunft zu finden. "Bezahlbare Mieten sind für unsere Mitarbeiter ein großes Thema geworden", sagte Personalvorstand Martin Seiler der Zeitung.

Bei der Offensive, die der Konzern am Freitag in München vorstellen will, soll es unter anderem um Grundstücke und Immobilien gehen, die sich in Bahn-Besitz befinden. Der Konzern will solche Grundstücke dem Bericht zufolge künftig anders nutzen - beispielsweise, um dort Wohnraum zu schaffen.

Eisenbahnersiedlungen gab's schonmal

Damit rollt das Unternehmen ein altes Konzept neu auf: Bis in die Siebzigerjahre hinein baute die Bahn Zehntausende Werkswohnungen für ihre Mitarbeiter. Im Laufe der Zeit wurden viele dieser Wohnungen wieder verkauft, zum Beispiel an Immobilienkonzerne.

Von den Grundstücken, auf denen in Zukunft Wohnungen der Bahn entstehen könnten, ist derzeit allerdings keines baureif. Deswegen führt das Unternehmen auch Gespräche mit Kommunen. Es geht um die Frage, wie sich etwa Park&Ride-Flächen erweitern oder bebauen ließen. Pendler müssten sich jedoch keine Sorgen machen, sagte Personalvorstand Seiler der Zeitung: "Wir wollen keinem Pendler den Parkplatz wegnehmen."

Die Deutsche Bahn gehört zu den größten Arbeitgebern des Landes. Sie zahlt nach Tarif, doch die Mitarbeiter verdienen häufig nicht genug, um eine Wohnung zu finden, die sie sich leisten können. Das gilt insbesondere für Auszubildende. Auch diese will der Konzern dem Bericht zufolge künftig stärker unterstützen und Mieten monatlich mit bis zu 350 Euro bezuschussen.