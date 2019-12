Studie des DGB Für jeden Dritten nimmt der Stress im Job zu

Der Druck auf Angestellte ist im abgelaufenen Jahr offenbar weiter gestiegen. In einer aktuellen Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) gibt jeder dritte Arbeitnehmer an, dass er in den vergangenen zwölf Monaten in der gleichen Zeit "deutlich mehr Arbeit" schaffen musste als noch vor einem Jahr.

Für den Index, der nach Angaben des DGB repräsentativ ist, befragte die Gewerkschaft 6574 abhängig Beschäftigte. Mehr als die Hälfte - 53 Prozent - gaben an, dass sie sich auf der Arbeit häufig oder sehr häufig gehetzt fühlten. Das entspricht in etwa dem Wert des Vorjahres. "Der Arbeitsstress bleibt auf einem besorgniserregend hohen Niveau", kommentierte der Vorsitzende des DGB, Rainer Hoffmann, die Ergebnisse. Den Index "Gute Arbeit" erstellt die Gewerkschaft seit 2012.

Arbeit in der IT-Branche ist besonders stressig

Auch wenn es naheliegt, dass eine Gewerkschaft vor Überlastung warnt und eine stärkere Mitbestimmung der Angestellten fordert, sind die Ergebnisse dennoch interessant. Seit Jahren wird offen vor den gesundheitlichen Folgen von Arbeitsverdichtung und Stress im Büro gewarnt: Sie steigern das Risiko, an Erschöpfung, Burn-out oder einer depressiven Störung zu erkranken. Erst im November hatten Schwächeanfälle von zwei Abgeordneten im Parlament die Diskussion öffentlichkeitswirksam neu angefacht.

Entsprechend raten Mediziner zu einem bewussten privaten Ausgleich, um den Stress zu kompensieren. Allerdings kann dieser schwierig sein, wenn man sich - wie ein Drittel der Befragten - nach der Arbeit "(sehr) häufig ausgebrannt" fühlt. Überlastung kommt der Studie zufolge besonders häufig vor in der IT-Branche sowie in naturwissenschaftlichen Dienstleistungsberufen.

Wie stark sich die Arbeitswelt derzeit ändert, zeigt sich auch an dem Ausblick: 40 Prozent geben an, dass sie unter den derzeitigen Anforderungen ihre jetzige Tätigkeit nicht bis zur Rente ohne Einschränkungen werden ausüben können. Vor allem bei geringeren Qualifikationsniveaus - von Beschäftigten ohne Abschluss bis zum Facharbeiter - ist die Sorge größer als bei den Hochschulabsolventen.