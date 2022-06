Wir schreiben n als Produkt der Potenz des Primfaktors 2 und einer zweiten Zahl k, deren Primzahlzerlegung keine 2 enthält (k kann selbst auch eine Primzahl größer als 2 sein). Dann gilt:

n = 2i * k

Weil alle Personen mit Nummern kleiner als n beziehungsweise kleiner als n-1 »Ja« gesagt haben und 2i sowie k kleiner sind als n-1 und n, sind sowohl 2i als auch k Teiler der großen Zahl an der Tafel. Die große Zahl enthält als Faktoren also 2i und k , wobei in k der Faktor 2 nicht enthalten ist. Dann muss die große Zahl an der Tafel auch durch das Produkt 2i * k teilbar sein. Also kann die Person mit der Nummer n = 2i * k nicht »Nein« gesagt haben. Eine Lösung ist im Falle n = 2i * k nicht möglich.