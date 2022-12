Deutschland brauche zudem eine Anpassung an die EU-Regeln: »Die Arbeitszeitrichtlinie gibt die Wochenarbeitszeit von 48 Stunden als Grenze vor. Daher sollte die Frage, wie wir die 48 Stunden auf die Woche aufteilen, Sache der Betriebe und der Arbeitnehmer sein – und nicht durch starre Regeln vorgegeben werden«, sagte der BDA-Chef. »Arbeitszeit muss flexibel bleiben und künftig flexibler werden – etwa durch Reformen bei der Höchstarbeitszeit. Statt acht Stunden am Tag sollten es 48 Stunden in der Woche sein.«