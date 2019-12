Die Funktionäre kommunistischer Parteien schimpften gern über den obszönen Reichtum der Kapitalisten. Dabei waren sie selbst Statussymbolen und Pomp nicht abgeneigt. Gern ließen sie sich in Limousinen aus dem Westen durchs Land chauffieren und staffierten ihre Büros mit dicken Teppichen, schweren Vorhängen und schalldichten Türen aus.

Der Held dieses Rätsels, Iwanow, war Mitarbeiter im Büro eines Parteisekretärs. Doch sein Chef war nur selten in seinem pompös eingerichteten Büro mit dicken, gepolsterten Türen zu finden. Iwanow musste dringend eine Sache mit dem Parteisekretär besprechen und war auf dem Weg zu dessen Büro. Im Erdgeschoss begegnete er der Sekretärin. "Er ist in seinem Büro", sagte sie. "Gehen Sie einfach rein."

Iwanow nahm die Treppe statt des Fahrstuhls hoch zum Chefbüro, öffnete die Tür und hörte die große Uhr darin einmal schlagen. Doch der Chef war nicht da. Iwanow ließ die Tür offenstehen und setzte sich auf die Bank davor. Nach einer halben Stunde hörte er die Uhr nochmals einmal schlagen. Vom Chef war nichts zu sehen.

Iwanow wartete weiter, nach einer halben Stunde schlug die Uhr wieder, und wieder nur einmal. Und eine halbe Stunde später schlug die Uhr ein weiteres Mal genau einmal.

In diesem Moment kam die Sekretärin des Parteifunktionärs zurück und erklärte, dass Iwanow den Chef nur um wenige Minuten verpasst haben könne. Denn dieser habe noch in seinem Zimmer telefoniert, als sie selbst in die Pause aufgebrochen sei. Wahrscheinlich habe ihr Chef den Fahrstuhl genommen und nicht die Treppe.

Wann hat der Parteisekretär sein Büro verlassen?