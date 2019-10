Rätsel der Woche Die Vase und der falsche Fünfziger

Auf dem Flohmarkt laufen die Geschäfte zäh. Endlich bahnt sich ein Geschäft am Stand für Gläser, Vasen und Geschirr an. Ein Kunde interessiert sich für eine alte Vase und einigt sich mit dem Händler auf einen Preis von 30 Euro. Er will mit einem 50-Euro-Schein bezahlen - doch der Händler kann nicht wechseln.

Also geht der Händler hinüber zum Nachbarstand, wo er die 50 Euro in zwei 20- und einen 10-Euro-Schein eintauscht. Der Kunde bekommt 20 Euro zurück, lässt sich die Vase einpacken und geht.

Einen Tag später meldet sich der Händler vom Nachbarstand: Der 50-Euro-Schein sei gefälscht, er wolle die 50 Euro zurück. Der Geschirrhändler will keinen Ärger, geht zum Bankautomaten, um Geld abzuheben, und gibt dem Kollegen davon 50 Euro.

Dann fängt der Händler an zu rechnen: Wie viel Geld habe ich wegen des falschen Fünfzigers eigentlich verloren? 50 Euro musste ich zurückzahlen, 20 Euro habe ich dem Käufer rausgegeben. Also sind es 70 Euro. Oder sind es 80 Euro, weil ich die Vase für 30 Euro los bin und nun noch zusätzlich 50 Euro?

Wie lautet die richtige Antwort?