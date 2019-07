Für Eilige: Hier geht's direkt zum Quiz.

Trotz Skype, Videokonferenzen und Co. legen viele Unternehmen Wert auf den persönlichen Kontakt mit Kunden und schicken ihre Mitarbeiter auf Dienstreisen. Rund 116 Millionen Geschäftsreisen wurden allein im Jahr 2018 durchgeführt, hat eine Befragung des Verbands Deutsches Reisemanagement, des Deutschen Reiseverbands und der Gesellschaft für Konsumforschung ergeben. Das sind etwa zwei Millionen Reisen weniger als noch im Jahr zuvor.

Trotzdem gibt es einen Aufwärtstrend: Dienstreisen ins Ausland nehmen zu. Auch die Zahl der mehrtätigen Dienstreisen steigt an.

Doch was genau ist eigentlich unter einer Dienstreise zu verstehen? Womit reisen Berufstätige am häufigsten? Und welche Dokumente sollten Sie bei Geschäftsreisen im Ausland mit sich führen? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.