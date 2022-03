Jörn Kuhn ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und seit 2008 bei der Kanzlei Oppenhoff, die neben Frankfurt am Main auch in Köln und Hamburg tätig ist. Seit 2014 als Partner. Er berät nationale und internationale Unternehmen in arbeitsrechtlichen Fragen. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Beratung und Vertretung bei Restrukturierungen.

Foto: Johannes Haas / Oppenhoff