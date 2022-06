Diplomaten-Test Schaffen Sie es ins Auswärtige Amt?

Und wenn Sie noch mehr über den Berufsalltag eines Diplomaten erfahren wollen, dann hören Sie doch mal rein in den Podcast »Und was machst du?«. Da erzählt Jonas Koll, der zurzeit an der Deutschen Botschaft in Nairobi arbeitet, wie er sich damals auf den Auswahltest des Auswärtigen Amts vorbereitet hat, wann er in Flipflops ins Büro kommt und welche Klischees über den Beruf des Diplomaten gar nicht stimmen: