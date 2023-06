Tiny Office am Strand An der Ostsee ist ein Schreibtisch frei

Die Hütte zieht Menschen an wie ein Magnet. Sobald ich sie verlassen habe, stehen Strandbesucherinnen und -besucher vor der Scheibe und spähen hinein. Aber sobald ich drin sitze, traut sich kaum noch jemand in die Nähe. Nur ein Mann kommt bis zur Tür, um zu fragen, wo denn die Strandkorbvermietung sei.

Mitten in der Natur und doch geschützt

Die Idee zu der Arbeitshütte sei ihnen bei einem gemeinsamen Spaziergang in Hamburg gekommen, sagt Sebastian Lier. Beide wünschten sich damals »einen ruhigen Ort mit perfekter Akustik«, wie er sagt. Ein schallisoliertes Tiny Office an einer belebten Straßenkreuzung schwebte ihnen vor. Dann verliebten sie sich in den Einfall, einen Ort zu schaffen, an dem man mitten in der Natur und dennoch vor der Witterung geschützt sein könnte.

Plambeck tüftelte an einem Bauplan, nahm Kontakt zu Schreinereien in der Nachbarschaft von Groß Wittensee auf und baute sich »einen Holzverschlag«, wie Lier die allererste Hütte nennt, in den Garten. Davon hörte der Geschäftsführer der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH, Stefan Borgmann – und erkannte sofort die Chance, mit der Arbeitshütte Digitalarbeiterinnen und -arbeiter in sein Ostseebad zu locken.

Dass Menschen ihre Arbeit nun dorthin verlagern, wo sie sonst gern freie Zeit verbringen, versetzt Hoteliers, Gastronomen und Tourismusverbände in Hochstimmung. Es gibt sogar ein eigenes Wort für das Konzept: Workation, eine Mischung aus Arbeit (»work«) und Urlaub (»vacation«).