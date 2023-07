SPIEGEL: Wie kann das sein?

Skowronek: Mit unserer Studie konnten wir zeigen, dass es diesen Effekt gibt. Woran das genau liegt, kann man noch nicht sagen. Man kann aber vermuten, dass das durch die gewohnte Interaktion kommt, die wir ständig mit dem Smartphone haben: Es ist eine feste Gewohnheit, immer wieder zu checken, was es Neues gibt, ob mir jemand geschrieben hat. Das hat sicherlich einen Einfluss. Spannend ist auch, dass Probanden und Probandinnen in ähnlichen Studien gesagt haben, dass sie während der Zeit nicht aktiv an das Handy gedacht haben. Es scheint also wirklich etwas sehr Unterbewusstes zu sein.