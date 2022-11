Die Vier brauchen zusammen 17 Minuten.

Der Trick besteht darin, dass die beiden langsamsten Personen (3 + 4) gemeinsam die Brücke überqueren. Damit das möglich ist, gehen zuerst die Personen 1 und 2 zusammen auf die andere Seite. Das dauert zwei Minuten.

Als nächstes geht Person 1 allein mit der Lampe zurück zu Personen 3 und 4 - das dauert eine Minute. Person 1 übergibt die Lampe an die beiden. 3 und 4 gehen dann in zehn Minuten auf die gegenüberliegende Seite, wo sie die Lampe an Person 2 übergeben. Diese holt schließlich die auf der anderen Seite wartende Person 1 ab, was vier Minuten dauert - zwei Minuten hin und zwei zurück. Insgesamt dauert das Überqueren somit