Kommen wir nun zu den Feiertagen selbst und Ihnen. Wie die meisten Menschen werden auch Sie sich dieses Jahr wieder vornehmen, es diesmal anders zu machen. Mehr Zeit zum Faulenzen, mehr Auszeit vom Stress. Dieses Jahr kann es klappen, wenn Sie die eine oder andere bereits vorgestellte Idee beherzt umsetzen. Schaffen Sie sich zudem ein wenig Platz im Weihnachtskalender und schenken Sie sich Qualitätszeit für sich selbst, ganz kostenlos. Wie Sie diese geschenkte Zeit erfüllend nutzen können, lesen Sie hier. Einige Übungen eignen sich auch gut zum Teilen mit Freunden und Familie.

Weihnachtspost an sich selbst

Viele Menschen nutzen das Weihnachtsfest, um Post an Freunde und Familie zu verschicken, indem Sie einen Rückblick auf das Jahr werfen. Machen Sie es dieses Jahr anders. Blicken Sie nicht zurück, sondern nach vorne: Schreiben Sie einen Weihnachtsbrief an sich selbst und überlegen Sie, was in 2023 Gutes in Ihrem Leben passieren soll. Schicken Sie den Brief nicht ab! Verwenden Sie ihn als Leitstern für das kommende Jahr.