In debattierfreudigen Runden können Tough Calls oder Silicon Valley Startups gut funktionieren. Bei ersterem präsentieren alle Teilnehmenden Lösungen für postapokalyptische Probleme (wir helfen dem Rest der Menschheit beim Überleben), beim zweiten müssen wir blitzschnell Geschäftsmodelle erdenken und pitchen – vor allem in Teams, die so etwas auch real machen, ist das ein großer Spaß. Und dem Hirn ist es egal, ob man seine Präsentationsskills in einem echten Setting oder beim Spielen lernt. Je weniger auf dem Spiel steht, desto besser kann man experimentieren und die Learnings mit ins echte Leben nehmen.

Level drei: Der Spieleabend in der Firma

Den meisten Arbeitnehmern ist mittlerweile eine hybride Arbeitsgestaltung am liebsten: Mal hier, mal dort – Homeoffice, Workation, mobiles Arbeiten und ab und an Büro. Zunehmend werden Ereignisse wichtiger, die die Belegschaft zusammenbringen. Gar nicht so einfach, wenn in der Firma wenig lockt und man sich die Pendelfahrt im Zweifel lieber schenkt. Was es braucht, sind Pull-Effekte: Etwa ein Spieleabend, den man in der Firma als Event organisiert. Damit der klappt, braucht es aber einiges.

Das Setting: Genügend Tische – für jedes Spiel einen eigenen. Ausreichende Beleuchtung. Gute Information. Viele Erwachsene wissen mangels eigener Erfahrung nicht, wie vielseitig Brettspiele mittlerweile sind, denken nur an Monopoly und Mensch-ärgere-dich nicht und haben dann verständlicherweise wenig Lust. Deshalb gehört Hintergrundinformation ins Intranet: Welche Art von Spielen kommt auf den Tisch? Machen Sie neugierig, zeigen Sie Bilder! Und was gibt es auf die Gabel? Snacks und Getränke sind wichtig – und, wenn der Abend länger dauert, eine unkomplizierte gemeinsame Mahlzeit zwischendurch, etwa Pizza oder belegte Brötchen.

Ein Spieleabend sollte so leicht zugänglich sein wie ein Niederflurbus. Bloß keine Hürden. Keine Anmeldung. Legen Sie einen Anfangszeitpunkt fest, ab dann darf kommen, wer will, und bleiben, solange er oder sie möchte, und auch noch später dazustoßen.