Einkommens-Quiz Wissen Sie, wer wie viel verdient?

Über Geld spricht man nicht. Oder doch? Manchmal lohnt es sich, bei Kolleginnen und Kollegen mal diskret nachzuhören, was sie für den Job bekommen, den sie machen. Denn nicht selten kommt es vor, dass Mitarbeiter trotz gleicher Qualifikation unterschiedliche Gehälter verhandelt haben.

Aber nicht nur innerhalb von Unternehmen können die Bruttojahresgehälter unterschiedlich ausfallen. Sie schwanken auch je nach Branche, nach Bundesland, nach Geschlecht.

Wer verdient nach Angaben des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) was in Deutschland? Welche Azubis haben ein recht ordentliches Gehalt? Welche müssen mit wenig Geld auskommen? Mit welchen Studienabschlüssen können Hochschulabsolventen ihren Kontostand besonders gut auffüllen? Und in welchen Branchen zeigen sich Unternehmen am großzügigsten?

Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.