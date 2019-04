Statistisches Bundesamt Väter trauen sich langsam Richtung Elterngeld

Die Zahl der Väter, die für ihren Nachwuchs eine berufliche Auszeit nehmen und Elterngeld beziehen, ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Die Zahl stieg seit 2017 um sieben Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der Mütter, die Elterngeld erhalten, nahm dagegen nur um drei Prozent zu.

Doch die Mütter bezogen das Elterngeld deutlich länger als die Väter, wie aus den Zahlen hervorgeht: Ihre durchschnittliche Bezugsdauer lag im Schnitt bei 11,7 Monaten, bei den Vätern dagegen nur bei drei Monaten.

Auch sind Frauen bei dieser finanziellen Unterstützung der Kinderbetreuung insgesamt weiter deutlich in der Mehrzahl: Im Jahr 2018 erhielten den Daten zufolge rund 1,4 Millionen Mütter und 433.000 Väter Elterngeld. Zusammengerechnet waren das vier Prozent mehr Menschen als im Jahr 2017.

Diese Elterngeld-Modelle gibt es Basiselterngeld Das Basiselterngeld können alle frischgebackenen Eltern beantragen. Es beträgt in der Regel zwischen 65 und 67 Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens der letzten zwölf Monate vor der Geburt - mindestens 300, höchstens 1800 Euro im Monat. Beantragt nur ein Elternteil das Elterngeld, wird es zwölf Monate lang ausgezahlt. Nimmt auch der Partner oder die Partnerin mindestens zwei Monate Auszeit für das Kind, verlängert sich der Bezug um zwei Monate. Alleinerziehenden stehen regulär 14 Monate zu. Das Basiselterngeld kann mit den anderen beiden Modellen kombiniert werden. Elterngeld Plus Das Elterngeld Plus eignet sich besonders für Angestellte und Selbständige, die nach der Geburt wieder stundenweise oder in Teilzeit arbeiten wollen. Sie können dann bis zu 50 Prozent ihres vorherigen Gehalts verdienen, ohne dass es auf das Elterngeld angerechnet wird. Dafür wird jeden Monat nur die Hälfte des Elterngelds ausgezahlt, allerdings doppelt so lange - also bis zu 24 statt bis zu zwölf Monate. Die Leistung wurde erst 2015 eingeführt. Partnerschaftsbonus Den Partnerschaftsbonus sollten Eltern wählen, die sich die Betreuung des Kindes teilen und mindestens vier Monate lang parallel zwischen 25 und 30 Stunden in der Woche arbeiten. Zur Belohnung schenkt ihnen der Staat vier zusätzliche Elterngeld-Plus-Monate. Die Bezugszeit lässt sich so auf bis auf 32 Monate verlängern. Der Bonus muss allerdings komplett zurückgezahlt werden, wenn die Bedingungen nicht erfüllt werden. Das ist bereits der Fall, wenn ein Elternteil nur eine Woche weniger oder mehr als 25 bis 30 Stunden arbeitet.

Eltern, deren Kinder ab dem 1. Juli 2015 geboren wurden, können zwischen Basiselterngeld und Elterngeld Plus wählen oder beides kombinieren. Elterngeld Plus fällt in der Regel niedriger aus, wird aber länger gezahlt - bis zu 36 Monate für die Elternteile zusammen.

Mit 30 Prozent wählte fast ein Drittel der Mütter Elterngeld Plus, bei den Vätern waren es 13 Prozent - jeweils ein leichter Anstieg.

Die Gründe, warum Väter weniger Elterngeld beziehen, sind verschieden: Laut der Plattform Elterngeld.de nehmen Väter nach der Geburt ihres Kindes auch gern Urlaub, anstatt beim Arbeitgeber Elterngeld zu beantragen. "Damit verpassen diese Väter die Chance auf die staatliche Leistung", erklärt Patrick Konrad, Pressesprecher von Elterngeld.de. Denn auch Väter haben einen Rechtsanspruch auf Elternzeit und Elterngeld.

Einige Väter entscheiden sich laut Pro-Familia-Beraterin Hannelore Lambertz-Eichhoff aus Angst um ihren Job allerdings bewusst für die Urlaubsvariante. "In kleineren, konventionellen Betrieben kommt das noch vor", sagt die Sozialarbeiterin.