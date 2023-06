Franca, 53 Jahre, fragt: »In unserem Unternehmen sind Entlassungen geplant. Noch sind keine Details bekannt, doch der Flurfunk heizt die Spekulationen an. Ich möchte einerseits eine ordentliche Abfindung mitnehmen, denn ich bin recht lange im Unternehmen, habe hier einige Entwicklungen entscheidend geprägt. Andererseits gehe ich zunehmend mit schlechter Laune ins Büro. Meine Motivation ist so gut wie verschwunden. Sollte ich das aussitzen? Also einfach Dienst nach Vorschrift, abwarten und Abfindung kassieren, obwohl ich am Sonntag schon Würgereiz kriege, wenn ich an Montag denke?«