Beschäftigte wenden sich schriftlich an den Betriebsrat oder an den Arbeitgeber. Beide setzen sich gegenseitig davon in Kenntnis, wenn ein Auskunftsersuch bei ihnen eingegangen ist. Der Betriebsrat kann die Anfrage jedoch auch anonym an die Personalabteilung weiterreichen - der Arbeitgeber muss also nicht erfahren, wer die Anfrage gestellt hat.



In ihrem Antrag müssen Arbeitnehmer angeben, auf welche Vergleichsgruppe sie sich beziehen. Vordrucke dafür gibt es online beim Familienministerium .