Studie zur Erwerbstätigkeit Mütter mit älteren Kindern arbeiten öfter und länger

In Deutschland steigen Mütter einer Studie zufolge immer früher wieder in den Beruf ein und weiten ihre Stundenzahl auch stärker aus. Wie das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln mitteilte, stieg der Anteil der erwerbstätigen Mütter mit Kindern im Alter zwischen zehn und 14 Jahren von rund 70 Prozent im Jahr 2008 auf gut 78 Prozent im Jahr 2017.

Der Anteil der Mütter mit einer Arbeitszeit unter 21 Stunden sank zwischen 2008 und 2017 von 49 Prozent auf 37 Prozent. Gleichzeitig wuchs der Anteil der Mütter mit 21 bis 35 Stunden Arbeitszeit von knapp 25 Prozent auf fast 33 Prozent und der von Müttern mit über 35 Stunden Arbeitszeit von rund 26 Prozent auf rund 31 Prozent. Die Angaben basieren auf Daten des Statistischen Bundesamts sowie des Sozio-oekonomischen Panels.

Bei Frauen mit Kindern zwischen 15 und 17 Jahren nahm der Anteil der Erwerbstätigen von 75 auf 83 Prozent zu. Umfragen zeigten, dass die meisten Mütter mit Kindern im Teenageralter nicht nur einer Erwerbstätigkeit nachgehen, um das Familieneinkommen aufzubessern, schreibt der IW-Ökonom Wido Geis-Thöne in seiner Analyse. Der Beruf sei auch von "hoher emotionaler Bedeutung" für sie. Mütter, deren Kinder jünger als zehn Jahre sind, berücksichtigte er in seiner Auswertung nicht.

Generell ist der Anteil der erwerbstätigen Frauen in Deutschland gestiegen: 2018 arbeiteten rund 76 Prozent der 20- bis 64-jährigen Frauen. Vor 20 Jahren waren es nur knapp 59 Prozent.