Der Fall war schließlich vom Bundesarbeitsgericht an den Gerichtshof der EU verwiesen worden (Rechtssache C-258/21), weil die grundsätzliche Frage nach der Zulässigkeit unterschiedlich hoher Nachtzuschläge immer wieder die Gerichte beschäftigt. Vor dem zehnten Senat des Bundesarbeitsgerichts sind fast 400 Revisionen anhängig, in denen es um die Höhe tariflicher Zuschläge für Arbeitsstunden geht, die in Nachtschichten geleistet werden.